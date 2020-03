Turkse competitie gaat gewoon door ondanks wereldwijde coronacrisis: twee toppers eindigen op gelijkspel

Op het moment dat bijna alle voetbalcompetities in Europa wegens de coronacrisis stilliggen, stond in de Turkse Süper Lig de 26e speeldag op de agenda. Galatasaray en Besiktas hielden elkaar in een topper achter gesloten deuren in bedwang (0-0) en ook de clash tussen leiders Trabzonspor en Istanbul Basaksehir leverde geen winnaar op (1-1).

In Trabzonspor tegen Basaksehir bracht Demba Ba (56.), die in een heel ver verleden voor Moeskroen voetbalde en nadien bij onder meer Chelsea actief was, de bezoekers vroeg in de tweede helft voor. Na een eigen doelpunt van Skrtel (63.) kwam Trabzonspor even later op 1-1.

In de stand staan Trabzonspor en Basaksehir zij aan zij bovenaan met 53 punten. Galatasaray (50 ptn) volgt als derde, Besiktas (44 ptn) is achter Sivasspor (49 ptn) vijfde.