Braziliaanse voetbalbond verplicht om duels te laten doorgaan, spelers Gremio protesteren door met mondmaskers het veld te betreden

Ook in Brazilië zijn ze in de ban van het coronavirus. Net als in Europa is het virus aan een opmars bezig in het Zuid-Amerikaanse land, maar bij de Braziliaanse voetbalbond is het besef nog niet helemaal doorgedrongen. Zo werden Gremio en Sao Luiz verplicht om hun duel af te werken in het Campeonato Gaúcho, het voetbalkampioenschap van de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. Tot grote onvrede van de spelers van Gremio, die protesteerden met mondmaskers.