De enige Duitsers die niets weten van de coronacrisis: de bewoners van het Big Brother-huis

Meer dan 4.500 Duitsers zijn besmet met het coronavirus en ook in dat land staan de kranten er vol van, maar toch is er nog een groepje mensen dat nergens van weet. De deelnemers aan tv-programma Big Brother hebben er geen benul van dat er wereldwijd een crisis woedt. De programmamakers zijn ook niet van plan het hen te vertellen.

Toen een deel van de kandidaten op 6 februari het huis inging, was van een pandemie nog geen sprake. Er waren wel enkele losse gevallen, maar van de onrust die vandaag heerst was toen niets te merken. Sindsdien heeft het productieteam hen bewust in het ongewisse gelaten door helemaal geen nieuwsupdates te geven. Kandidaten die het huis na hen betreden hebben, kregen zelfs een uitdrukkelijk verbod om de andere deelnemers op de hoogte te brengen.

De programmamakers nemen zonder medeweten van de deelnemers wel maatregelen om alles hygiënisch en veilig te houden. Nieuwe kandidaten worden ook getest voor ze het huis in mogen. Ze brengen de kandidaten wel op de hoogte als een familielid of vriend van een van hen besmet zou geraken. “Als er informatie is die we echt met hen moeten delen, doen we dat uiteraard. Welke informatie van buitenaf met hen wordt gedeeld, beslissen we in overleg met de familieleden”, zegt tv-zender Sat 1 aan Bild.

Er wordt met spanning uitgekeken naar maandag. Dan staat een liveshow gepland, maar door de strenge maatregelen in het land zal daar in tegenstelling tot vorige jaargangen geen publiek bij mogen zijn. Het is niet geweten of de makers die kans gaan ingrijpen om de kandidaten op de hoogte te brengen.