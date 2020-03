Bijna 900 besmettingen, maar “nog zeker een maand van piek verwijderd”

Op 886 besmettingen staat de teller nu. In 24 uur kwamen er volgens de meest recente cijfers bijna 200 gevallen bij en FOD Volksgezondheid verwacht ook de komende dagen een toename. Het aantal overlijdens steeg afgelopen weekend ook naar vier: de slachtoffers waren 73, 80, 86 en 90 jaar. Nog 163 besmette patiënten waren zaterdag opgenomen in het ziekenhuis, van wie 33 op intensieve zorgen. Dat risico bestaat heus niet enkel voor bejaarden: in Nederland ligt een 16-jarige jongen zonder medische klachten op intensieve zorgen.

Hoewel bij ons ook al meerdere baby’s en peuters positief zijn getest, zijn de meeste besmettingen bij mannen vastgesteld in de leeftijdsgroep 45 tot 49 jaar, bij vrouwen tussen 40 en 44 jaar. En ook de categorie van vijftigers scoort hoog, terwijl in Italië de grootste groep besmettingen bij 70-plussers is te vinden. Volgens experts komt dat verschil doordat het virus in ons land is binnengebracht door de actieve bevolking, zoals zakenmensen of toeristen die gingen skiën in Italië. Waarom er in Vlaanderen meer gevallen zijn dan in Wallonië, is nog onduidelijk, klinkt het bij Sciensano. “Wellicht per toeval, omdat bijvoorbeeld meer Vlamingen gingen skiën in Italië.”

Internationale wetenschappers schatten dat in totaal 60 à 70 procent van de bevolking besmet geraakt, viroloog Marc Van Ranst houdt het op 50 procent op basis van de huidige modellen. “De meesten daarvan zullen weinig symptomen ondervinden, een deel zal 4 à 5 dagen koorts maken, en dan is er nog een deel dat heel erg ziek zal worden en zelfs overlijdt. De piek zal nog niet voor deze week zijn. Die is moeilijk te voorspellen, maar we zitten er nog zeker een maand vanaf. En dan ben ik nog optimistisch. Hopelijk kunnen de maatregelen het afvlakken.”