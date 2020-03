Deal in de maak over aanpak coronacrisis: “Regering-Wilmès krijgt volmachten”

Er komt geen noodregering. Dat is zondag beslist op de vergadering van de zes partijvoorzitters in Brussel, waar ook nog Groen, Ecolo en CDH bij aan tafel geschoven zouden zijn, melden De tijd en VRT Nieuws. De voorzitters kwamen wel overeen dat de coronacrisis aangepakt moet worden, en wel door de huidige regering in lopende zaken van Sophie Wilmès volmachten te geven. De beslissing wordt zondagavond nog toegelicht op een persconferentie, maar het is nog niet duidelijk om hoe laat.

Het coronavirus leek de voorbije dagen het onvoorstelbare voor elkaar te krijgen: een federale regering gevormd krijgen. De onderhandelaars van N-VA, CD&V, Open VLD, MR, PS en SP.A leken zaterdagavond op weg naar de landingsbaan, maar gingen ’s nachts zonder akkoord over een noodregering uit elkaar. Ze ontmoetten elkaar zondag om 14 uur opnieuw, op initiatief van koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR), maar toen hadden PS en MR al in de pers uitgesproken dat ze zo’n noodregering eigenlijk toch niet zagen zitten.

Tijdens die vergadering zondagnamiddag zouden ook de voorzitters van Groen, Ecolo en CDH mee aan tafel geschoven zijn. Zij zouden daar mee beslist hebben dat er geen noodregering komt, maar dat de regering in lopende zaken van premier Sophie Wilmès volmachten krijgt om de coronacrisis aan te pakken. Enkele media berichten daar zondagavond over, maar officiële bevestiging laat op zich wachten. Er komt later op de avond een persconferentie van Dewael en Laruelle, maar een tijdstip is daar nog niet op geplakt.

Wat is een regering met volmachten?

Een dergelijke regering werkt volgens de volmachtenwet - die alleen toegepast kan worden in crisistijden - en kan wetten wijzigen via een gewoon Koninklijk Besluit, zonder stemming in het parlement. De regering in lopende zaken van premier Wilmès heeft geen meerderheid meer in het parlement sinds het vertrek van N-VA naar aanleiding van het migratiepact, en daardoor is het erg moeilijk om een meerderheid te vinden bij stemmingen in het parlement. Door de volmachtenwet heeft ze die dus niet nodig.

In 2009 maakte het parlement er al gebruik van door volmachten te geven aan de regering in het geval dat de Mexicaanse griep zou uitgroeien tot een pandemie.