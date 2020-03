Ronaldinho scoort enkel nog in gevangenis: superster rijgt schandalen laatste jaren aaneen

Hij lacht breed en legt zijn hand op de schouder van een ploegmaat die een gouden beker in de lucht steekt. Ronaldinho (39) is al eventjes profvoetballer af, maar zijn kunstjes is hij duidelijk nog niet verleerd. Met vijf goals en zes assists gaf hij de concurrentie opnieuw het nakijken. Alleen gebeurde dat niet op het groene gras van Camp Nou maar in een Paraguyaanse gevangenis. Eén ding is duidelijk: sinds de superster zijn schoenen aan de haak ging, komt Ronaldinho enkel nog in het nieuws om de verkeerde redenen.