Canadees en Italiaan die in 2018 ontvoerd werden, zijn terecht

De Canadese Edith Blais en de Italiaan Luca Tacchetto, twee dertigers die eind 2018 ontvoerd werden in Burkina Faso, zijn veilig en wel opgedoken in Mali. Het duo viel op 15 december 2018 vermoedelijk in handen van een jihadistische groepering toen het vanuit Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, onderweg was naar Togo. Daar wilden de twee werken voor een humanitair project. Maar onderweg verdwenen ze van de radar. In april vorig jaar bevestigde een woordvoerder van de regering van Burkina Faso dat de twee ontvoerd waren en wellicht naar Mali overgebracht waren.

Vrijdag doken ze op in een basis van de VN in de Malinese stad Kidal. Ze zouden erin geslaagd zijn de benen te nemen, waarna ze een autobestuurder vroegen hen naar militairen van de VN-vredesmacht te brengen. Volgens de VN verkeren ze in goede gezondheid. Details over hoe ze konden vluchten, zijn nog niet bekend. Blais en Tacchetto zullen nu worden overgevlogen naar Canada.