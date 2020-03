Peter Verbeke wordt hoofd rekrutering bij Anderlecht

Peter Verbeke (37), de sportief manager die overkomt van AA Gent, is één week bezig op Anderlecht. Paars-wit wou vrijdag al aankondigen wat zijn taakomschrijving zou zijn in het organigram, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Verbeke zal meer bevoegdheden krijgen dan een pure hoofdscout. Hij wordt hoofd van de cel rekrutering , de cel die spelers zal aantrekken op basis van data-analyse. Daarvoor werkt Anderlecht sinds vorige zomer al samen met Lee Mooney, de voormalige data-specialist van Manchester City. Zo werden deze winter al Murillo en Lawrence overgenomen van New York Red Bulls.