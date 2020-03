Kersvers bondscoach Jacky Mathijssen looft Belgische beloften: “In deze generatie zitten toekomstige Hazards en De Bruynes”

Al langer bekend, maar nu officieel: Jacky Mathijssen volgt de naar Cyprus vertrokken Johan Walem op als trainer van de Belgische beloften. Mathijssen neemt assistent Thomas Buffel mee en wordt op zijn beurt bij de U19 vervangen door Wesley Sonck. Diens job bij de U18 wordt ingenomen door Thierry Siquet.

“Ik werd gevraagd door de bondscoach”, zegt Mathijssen, voor wie het vertrek bij de U19 niet makkelijk was. “Omdat ik overtuigd ben van het talent van de jongens uit 2001 en 2002. We hadden de mogelijkheid om met hen Europees kampioen te worden. Jullie zullen zien wie over vijf, zes jaar de nieuwe generatie Rode Duivels zal vormen. Daar zullen behoorlijk wat spelers uit 2001 en 2002 bij zijn.” En, zegt Mathijssen nog: “Ik zal jullie verrassen, maar in deze generatie beloften zitten Hazards en De Bruynes. Natuurlijk niet op het niveau zoals ze nu zijn, maar toch, die zijn er.”