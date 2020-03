Lokale verkiezingen Frankrijk: stembureaus gesloten, nog nooit zo weinig stemmers

De eerste ronde van de lokale verkiezingen in Frankrijk is zondagavond om 20 uur afgelopen met een laagterecord voor de participatiegraad, met tussen 53,5 en 56 procent van de 47,7 miljoen stemgerechtigde inwoners die is weggebleven. Dat blijkt uit schattingen van peilingsinstellingen.

Het vorige record dateerde uit 2014, met een percentage niet-stemmers van 36,45 procent.

De coronacrisis is de belangrijkste reden dat het stil bleef in de stembureaus, ondanks het aangename lenteweer. Zaterdag besloot de regering het land grotendeels op slot te doen om de verspreiding van het longvirus tegen te gaan. Door de snelle stijging van het aantal sterfgevallen en nieuwe besmettingen is het de vraag of de tweede verkiezingsronde volgende week wel moet doorgaan. Volgens deskundigen is de epidemie in Frankrijk nog maar begonnen.

De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran zei dat het besluit om de tweede ronde te houden dan wel uit te stellen waarschijnlijk dinsdag wordt genomen. Daarvoor wacht de regering het advies af van de Wetenschappelijke Raad.