Ook België hoopt op competitieslot in juni, EK 2020 deze zomer wordt stilaan ondenkbaar

Kijken Club Brugge en Charleroi elkaar in juni in de ogen? Foto: Photo News

Pas morgen beslist de Europese voetbalbond UEFA over het lot van het EK 2020, maar in tijden van coronacrisis gelooft niemand nog dat er deze zomer een Europees kampioenschap wordt afgewerkt. Een uitstel naar komende winter is een optie.

Morgen zit de UEFA samen om over het EK 2020 te praten. Nu al is duidelijk dat het onhoudbaar wordt om het Europese landentoernooi deze zomer te laten doorgaan. Zeker omdat de formule – 51 wedstrijden in 12 verschillende landen – door het coronavirus in al die landen een organisatorische nachtmerrie is geworden. De Italiaanse bondsvoorzitter Gabriele Gravina kondigde zondag als eerste aan dat zijn land pleit voor een uitstel. In Duitsland en Spanje klinkt hetzelfde.

Ook de Belgische Pro League ziet het EK liever verschoven worden. “De beslissing is van essentieel belang voor de kalender. Uitstel opent de optie om de rest van de competitie af te werken in juni. Op voorwaarde dat de algemene gezondheidstoestand normaliseert”, zei CEO Pierre François op de RTBF. Het scenario dat de resterende elf speeldagen niet meer worden gespeeld, is volgens hem momenteel geen optie.

Pro League-CEO Pierre François ziet het EK liever uitgesteld worden. Foto: Photo News

Logisch is het alleszins. Omdat spelers onder contract liggen tot en met 30 juni hebben clubs er alle belang bij dat de competitie voor 1 juli wordt afgewerkt. Bovendien moet de UEFA nog een slot zien te breien aan de Europa League en de Champions League. Voor beide tornooien zijn een deel van de 1/8ste finales nog niet gespeeld. Ook daar lijkt juni de enige uitweg, al dan niet in een verkorte versie. Er wordt bijvoorbeeld aan gedacht om de halve finales en finale op enkele dagen tijd af te werken in de zogenaamde Final Four-formule, die gangbaar is in zaalsporten.

EK naar de winter?

Ook over een nieuw tijdstip voor het EK lopen verschillende pistes. Uitstel naar de zomer van 2021 volgend jaar lijkt het meest logische. Dat is ook waarop onze Pro League hoopt. Er gaan echter ook stemmen op om het toernooit volgende winter te laten plaatsvinden. “Het komende WK wordt gehouden in november en december van 2022, dus je zou nu kunnen zeggen dat we een pauze nemen en het huidige seizoen later dit jaar afmaken”, stelde de Engelse ex-international Wayne Rooney voor. “Dan kunnen we ons daarna voorbereiden op 2022 door de twee volgende seizoenen in de winter te laten beginnen.”

Het is een denkpiste die morgen zal besproken worden, ook al omdat in de zomer van 2021 het eerste grote WK voor clubs geplaand staat, net als de eindronde van de UEFA Nations League.