Verdachte van roofmoord op verpleegster trouwt met overvaller in gevangenis: “Zonder handen te schudden”

Grobbendonk / Hasselt -

In de gevangenis van Hasselt is voor de eerste keer dit jaar een huwelijk voltrokken. Ashley V.D.V. (35), die in de cel zit voor de roofmoord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts uit Bouwel (Grobbendonk), trad er in het huwelijk met de acht jaar jongere medegedetineerde Anastasio G., een veroordeelde overvaller. Wegens het coronavirus werden er geen handen geschud.