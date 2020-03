Gezin Jan Vertonghen overvallen met machetes, daders op de vlucht

De vier gemaskerde overvallers drongen dinsdagavond binnen in het huis van Jan Vertonghen in Londen, waar op dat moment zijn vrouw Sophie De Vries en hun twee kinderen waren. De overvallers hadden messen en machetes bij, zegt een woordvoerder van voetbalclub Tottenham Hotspur FC in de Britse pers. Ze eisten cash geld.

De overvallers doorzochten het huis. Vertonghens vrouw zou hen enkele waardevolle spullen gegeven hebben. De dieven vertrokken uiteindelijk met elektronische apparaten, en lieten het gezin doodsbang maar ongedeerd achter. De daders waren gisteravond nog steeds op de vlucht.

Vertonghen zelf zat diezelfde avond op de bank in Leipzig, waar zijn ploeg met 3-0 verloor van RB Leipzig. Hij zou nog tijdens de match op de hoogte gebracht zijn van de overval. Na de wedstrijd was te zien hoe coach Jose Mourinho hem troostend toesprak.

Volgens de Britse pers is het niet toevallig dat Vertonghens gezin geviseerd werd. Er zou al lange tijd een bende aan het werk zijn in Groot-Brittannië die inbreekt bij rijke voetballers als die op verplaatsing zijn. In december werd ingebroken in het huis van Mamadou Sakho, verdediger bij Crystal Palace, toen hij met zijn familie op verplaatsing was. Ook Liverpool-spelers Sadio Mane, Dirk Kuyt, Pepe Reina, Robbie Keane, Jermaine Pennant en Lucas Leiva werden al slachtoffer.