Chiro organiseert dan maar online Chiro

Ook jeugdbewegingen moesten afgelopen weekend hun activiteiten staken. Maar de Chiro in het Limburgse Brustem, bij Sint-Truiden, voorzag een online alternatief. Via Facebook entertainden ze zaterdag hun 200 leden die thuis zaten. “Wij plaatsten een oproep op onze Facebookpagina dat onze leden vanaf 15 uur via livestreaming enkele weddenschappen konden volgen”, zegt hoofdleider Remco Schoofs. “Ze mochten voorstellen formuleren die wij dan in wedstrijdvorm met de leiders live zouden afwerken. Er werd massaal positief op gereageerd door de leden, en vooral ook door de ouders.” (jrc)