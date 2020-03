Het is een allerschattigst zicht: hoe een lerares in Beira, in Mozambique, op wandel is met haar klasje. Het heeft ook iets van een zomerkamp, met die witte tenten op de achtergrond. Maar de realiteit is minder fraai: het gaat om hun vaste woonplaats. Een jaar nadat cycloon Idai lelijk huishield in het Afrikaanse land, is een groot deel nog steeds niet heropgebouwd. Nog altijd hebben 2,5 miljoen mensen humanitaire hulp nodig, en de helft van hen zijn kinderen.(bpr)