Minder treinen en een illegale voetbalmatch

In het Verenigd Koninkrijk is de dodentol van het nieuwe coronavirus opgelopen tot 35, 14 meer dan zaterdag. Er zijn al 1.372 gevallen van coronavirus. De overheid verdedigt haar beleid tegen de verspreiding van het virus en is zinnens om ouderen in quarantaine te plaatsen.

In Italië viel een recordaantal doden op één dag. In 24 uur registreerde het zwaarst getroffen Europese land 368 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus. In Italië zijn zo al 1.809 mensen overleden vanwege het virus.

De NMBS en spoornetbeheerder Infrabel schrappen bijna honderd ritten van piekuurtreinen (P-treinen) van en naar Brussel. Ze beloven dat reizigers op de andere treinen niet opeengepakt zullen zitten. De Lijn behoudt de dienstregeling.

Het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) raden tandartsen aan enkel nog “noodzakelijke en urgente behandelingen” uit te voeren. Volgens organisaties zijn “sommige efficiënte beschermingsmiddelen” onvoldoende beschikbaar.

De gratis telefoonlijn van de federale overheid heeft sinds donderdagavond al zowat 14.000 oproepen gekregen. Burgers kunnen dagelijks tussen 8 uur en 20 uur terecht op het nummer 0800-14.689.

De Vlaamse regering breidt de gratis vrijwilligersverzekering voor verenigingen uit naar alle individuele burgers, onder de noemer #VlaanderenHelpt. Tot nu toe konden enkel verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk

Duitsland zal de grenzen met Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland grotendeels sluiten. Er zullen scherpere controles komen en ook terugwijzingen. Het transport van goederen tussen Duitsland en de buurlanden zal wel behouden blijven. Ook zullen pendelaars de grens nog kunnen oversteken.

In Spanje zijn in 24 uur tijd iets meer dan honderd doden door het nieuwe coronavirus geteld. Er kwamen in dezelfde periode ook zowat tweeduizend besmettingen bij.

Koerierdienst Deliveroo merkt al enkele dagen een toename van het aantal bestellingen van restaurantmaaltijden. “En die toename zet zich voort”, zegt woordvoerder Rodolphe Van Nuffel. Deliveroo zorgt voor ‘contactloze leveringen’, waarbij fysiek contact tussen restauranthouder en koerier, en tussen koerier en eindklant, vermeden worden.

In Verviers moest de politie tussenbeide komen voor een clandestiene voetbalwedstrijd. Het betrof een wedstrijdje tussen buurtbewoners. “De jongeren waren zonder toelating de site binnengedrongen. Er waren twee teams, een scheidsrechter en publiek, in totaal zowat 50 personen”, zegt schepen Alexandre Loffet. Er werd geen pv opgesteld. “Bij herhaling volgen sancties”, aldus de schepen.

In Iran zijn op 24 uur tijd 113 mensen bezweken aan het coronavirus. Het gaat om het grootste aantal doden dat in het land op één dag werd vastgesteld. (agg)