“Ik wil graag kloklezen, maar ik leer dat nog niet op school. Nu heeft mama een boekje gekocht om mij dat uit te leggen. Ik heb al wel gehoord over een kwartier of half uur, maar weet niet nog wat dat is. En als ik dat heb geleerd, zal ik met de bouwdoos spelen die ik kreeg voor mijn verjaardag. Daarmee kan ik een klein huisje van écht cement bouwen.”