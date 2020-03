“Normaal ga ik elke vrijdag naar de zwemles en daar verlang ik altijd de hele week naar, maar nu ga ik gewoon met mijn zwembril in bad. Ik duik daar wel naar speeltjes die zinken. En omdat ook de cinema dicht is, zullen mama en papa thuis zelf een cinema maken. Dan doen we het rolluik naar beneden om het donker te maken en eten we popcorn en snoep.”