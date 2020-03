Tijs: “Wij gaan zonnebloemen planten. Vorig jaar had ik zo’n klein plantje mee van school, en dat hebben we toen in onze tuin geplant. Daar is de bloem superhoog gegroeid! We hebben er toen zaadjes uitgehaald om ze later opnieuw te planten.”

Marit: “En we gaan met mama ook nog andere dingen in de serre planten: wortels, tomaat, radijzen, paprika, komkommer en kervel.”