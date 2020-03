Zes mannen, twee vrouwen, maar vooral te veel ego’s

Wilmès krijgt volmachten om corona aan te pakken

Flashback naar donderdagavond. Terwijl de Nationale Veiligheidsraad maar blijft vergaderen, zitten in het hoofdkwartier van de PS Bart De Wever en Paul Magnette samen. Aan hun zijde Conner Rousseau, die de voorbije uren als go between fungeerde en zijn Waalse kameraad overtuigde de uitgestoken hand van De Wever aan te nemen. In het grootste geheim en ver weg van koninklijk opdrachthouders Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) werken de gezworen vijanden aan een akkoord voor een noodregering. N-VA keert terug in de Zweedse regering, PS en SP.A stappen er mee in en in no time kan een slagkrachtige meerderheid “de grootste crisis in jaren” gepast bestrijden. Met een handshake geeft Magnette zijn woord aan De Wever: dit gaat lukken.

Vrijdagmorgen krijgt Magnette echter koudwatervrees. Hij licht zijn partijtop in en er komt een partijbestuur. In gekke omstandigheden – de leden houden een meter afstand uit coronaschrik – krijgt hij groen licht. “De veto’s zijn weg”, klinkt het. Magnette pleegt een telefoontje naar het paleis, tipt de piste en hengelt niet eens subtiel naar een rol als formateur, die ten laatste maandag Dewael en Laruelle kan aflossen. Het plan komt ook Georges-Louis Bouchez (MR) ter ore – volgens de ene omdat Magnette hem zelf op de hoogte brengt, volgens de andere toevallig – en die licht meteen het informateursduo in. Bouchez pikt het niet dat Magnette de grote redder des vaderlands wordt, Dewael en Laruelle pikken het niet dat er achter hun rug aan een alternatieve formule wordt gewerkt.

Dewael sommeert de Vlaamse partijen naar zijn kantoor, even later gevolgd door PS en MR. Tot een collectief gesprek komt het niet. De Wever en Coens worden al snel naar huis gestuurd, want Dewael en Laruelle hebben de handen vol om de twee Waalse kopstukken tot rust te brengen. Opnieuw Conner Rousseau en dit keer ook Gwendolyn Rutten moeten urenlang inpraten op hun Waalse collega’s om de boel te ontmijnen. Wat ’s middags nog leek op een snelle landing, blijkt al snel een horrorcrash te worden. Rond een uur of tien geeft iedereen het op: morgen een nieuwe kans.

Daar is de staatshervorming

“Si rien ne bouge aujourd’hui, il n’y aura rien lundi. Ce serait inacceptable. Gedaan met veto’s en ego’s. Als iedereen nog maar een beetje goede wil toont, kan er vandaag iets gebeuren.” Het is iets na acht zaterdagmorgen als Conner Rousseau deze tweet verstuurt. Niet toevallig in het Frans. Intussen blijven Bart De Wever en Joachim Coens nagelbijtend afwachten. Dewael en Laruelle hebben hen voorlopig niet nodig in Brussel. Bart De Wever voelt dat hij de regie wat aan het verliezen is en pleit ’s middags bij VTM Nieuws voor een noodregering van één jaar. Door de deal publiek te maken, hoopt de N-VA-voorzitter een doorbraak te forceren. Dat De Wever expliciet zegt dat het voor één jaar is, doet hij niet toevallig. De paarse partijen zijn het daar niet mee eens, en hebben dat vrijdag duidelijk gemaakt: in hun ogen moeten een aantal maanden volstaan. “Anders krijgen we De Wever nooit buiten”, klinkt het. N-VA wil parallel met zo’n noodregering échte onderhandelingen voeren over een volwaardig programma en legt ook de staatshervorming op tafel. “Lukt het, dan kan zo’n regering voortdoen. Lukt het niet, dan komen er nieuwe verkiezingen. Maar dan hebben we de grootste problemen tenminste aangepakt.”

Parallel met de verdeeldheid over de duur, groeit ook de onenigheid over het programma van zo’n noodregering. Wat mag die doen? En vooral: wat mag ze niet? Dat er over economische maatregelen gesproken wordt, is zonneklaar. “Maar waar stopt een crisismaatregel en waar begint een volwaardig economisch beleid?”, schetst een betrokkene de onderlinge verschillen.

N-VA ziet het momentum zaterdagmiddag verdampen en begint rond te bellen: BDW wil premier worden en schildert de MR af als postjespakkers. PS blijft buiten schot. “We zijn de grootste partij, dus is het niet onlogisch dat wij de premier willen leveren”, klinkt het bij N-VA. Zelfs De Wever? “Zelfs Bart, ja. Je kan het toch niet verantwoorden dat MR én de premier én de eurocommissaris én de Europese president én Buitenlandse Zaken én Defensie heeft? Ze moeten inleveren.”

Stiekeme deal met groenen

De truc van N-VA draait verkeerd uit. PS en MR vinden elkaar en via Twitter noemen de socialisten het “onverantwoord” om in zo’n woelig water van kapitein te veranderen. Dewael en Laruelle brengen in de vooravond de zes voorzitters samen voor een ultiem overleg. We zijn dan 293 dagen na de verkiezingen van 26 mei, maar toch is het de eerste keer dat de zes voorzitters elkaar in de ogen kijken. “Zes mannen, twee vrouwen, maar vooral te veel ego’s”, schetst een van de betrokkenen het plaatje. Er wordt urenlang gediscussieerd over de duur van een noodregering en de postjes. Uiteindelijk blijft enkel N-VA zich nog verzetten tegen Sophie Wilmès als premier. Wanneer N-VA enkele uren later ook dat verzet laat varen, komt er zelfs een compromis over de tien plaatsen in de regering: drie voor PS, twee voor N-VA, de premier en één minister voor MR en één voor Open VLD, SP.A en CD&V.

Rond twee uur gaan de voorzitters uit elkaar, maar onder meer de liberalen en de PS blijven nog wat nakaarten. Plots ziet iedereen in dat er koppen gaan rollen. Wat met Alexander De Croo bijvoorbeeld? “Je kan Maggie op dit moment toch niet weghalen van Volksgezondheid?” Ook Bouchez maakt de rekensom en beseft dat hij vier ministers zal moeten ontgoochelen. Hoe krijg je dat verkocht? En zal dat niet veel te veel tijd vragen, zo’n nieuwe regering? De twijfel sluipt in de rangen. Rond half vier trekt iedereen huiswaarts.

Nieuwe afspraak zondagmiddag om 14 uur. Het moet iedereen de tijd geven de eigen partijtop te raadplegen en medewerkers al wat documenten te laten voorbereiden. Intussen vinden de geruchten over de twijfel hun weg naar de media. Als Paul Magnette net voor de middag op RTL aankondigt dat hij de deal met N-VA opblaast, is het hek helemaal van de dam. Zeker omdat hij achter de rug van iedereen een akkoord heeft gesloten met Ecolo-Groen, dat steun kan bieden vanuit het parlement zonder de regering effectief uit te breiden. Alle Vlaamse partijen voelen zich verraden, want iedereen heeft zijn nek ver uitgestoken. “Hoe dom kan je zijn om in deze fase op tv te gaan zitten of een partijbureau samen te roepen”, foetert een voorzitter. “Dit is voor wel meer partijen lastig om te slikken, maar daar gaat het nu niet om.” Op Twitter roert Rousseau zich opnieuw: “Ik ben gedegouteerd”, klinkt het.

Dewael en Laruelle zien het met lede ogen aan, maar sommeren iedereen om 14 uur tot bij zich. De sfeer zit ver onder het vriespunt. De Wever beschuldigt de Franstaligen van weinig eergevoel. “Leugenaars”, noemt hij hen. “Jamais avec la N-VA”, roept Magnette hem volgens een bron toe. Maar de brokken moeten gelijmd worden. Naar buiten gaan zonder een akkoord is géén optie. Dan worden de politici gevild door de publieke opinie. De lijnen met de pers gaan dicht. Een doorbraak lijkt er pas echt aan te komen als ook de groene partijen en CDH mogen aanschuiven. Na bijna drie dagen onafgebroken onderhandelen is een akkoord in zicht. 294 dagen na de verkiezingen...