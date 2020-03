Coronageval in bestuur Anderlecht, paars-wit schort alle trainingen op

Er wordt voorlopig niet meer getraind op Neerpede, het oefencomplex van landskampioen Anderlecht. Paars-wit besliste zondagavond om alle trainingen voor onbepaalde duur op te schorten en de spelers naar huis te sturen. Ze zullen individueel hun conditie moeten onderhouden. Ondertussen raakte ook bekend dat een bestuurslid positief testte op het coronavirus.

Eerder kreeg alle RSCA-personeel al het advies om van thuis te werken, want op Anderlecht is er effectief een coronabesmetting. Bestuurder Matthijs Keirsebilck testte positief, maar is ondertussen aan de betere hand. De kans dat hij ander personeel of spelers besmette, is klein. Frank Boeckx en Chris Kalulika zitten wel thuis tot vrijdag, maar als hun symptomen niet verergeren, worden ze niet getest op corona.

Desondanks neemt Anderlecht dus extra maatregelen en wordt er voor onbepaalde tijd niet meer getraind op Neerpede. "Deze beslissing is genomen na overleg met externe medische experten, in het belang van de algemene en individuele gezondheid", klinkt het in het persbericht. "Op deze manier wil RSC Anderlecht haar verantwoordelijkheid opnemen in de wereldwijde strijd die de verdere verspreiding van het virus moeten tegengaan. Door het annuleren van de groepstraining probeert de club bij te dragen tot het afvlakken van de curve met het aantal dagelijkse besmettingen."