Zes mannen, twee vrouwen maar vooral te veel ego’s. Reconstructie van het niet al te fraaie schouwspel van de voorbije drie dagen

Het schouwspel dat zich de voorbije dagen afspeelde in de parlementsgebouwen was niet het fraaiste dat de Belgische politiek al heeft laten zien. Een reconstructie van de bijna 90 uur, waarin partijen soloslim speelden, zich vastklampen aan portefeuilles en finaal toch een compromis voorstelden in de hoop hun gezicht nog te kunnen redden. Dit is het verhaal van “Zes mannen, twee vrouwen, maar vooral te veel ego’s”, zoals een van de betrokkenen het noemde.