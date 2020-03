Qmusic-dj Sam De Bruyn presenteert in quarantaine

Qmusic-dj Sam De Bruyn is momenteel preventief in quarantaine, omdat hij in direct contact is geweest met een coronapatiënt. Sam is thuis en heeft op dit moment enkel een kleine verkoudheid. Hij is vanmorgen ook te horen in de Qmusic-ochtendshow: hij presenteert van thuis uit mee met Wim Oosterlinck en Inge De Vogelaere, die elk vanuit een aparte studio in Vilvoorde presenteren.