NMBS schrapt piekuurtreinen, maar dat is voor Marc Van Ranst in één woord gezegd: “dom!”

De NMBS schrapt vanaf vanmorgen 95 piekuurtreinen van en naar Brussel. Omdat veel mensen thuis zullen werken en scholen dicht zijn zal de dienstverlening gewaarborgd blijven en zullen treinen die rijden niet overvol zitten, klinkt het. Viroloog Marc Van Ranst denkt daar anders over. “Daar is maar één woord voor: dom”, klonk het zondagavond in Terzake.

Vanaf maandagochtend zullen meer dan 90 piekuurtreinen, zogenoemde P-treinen, van en naar Brussel niet langer rijden. Dat melden NMBS en Infrabel op hun website. Ze beloven dat reizigers op de andere treinen die wel rijden niet opeengepakt zullen zitten. Omdat veel minder volk de trein neemt.

Vrijdag al waren er amper plaatsen bezet in veel treinen van en naar Brussel. Nu opgeroepen is om nog meer thuis te werken en de scholen dicht zijn, zal er volgens de spoorwegen nog minder volk op de trein zitten, vandaar de beslissing om P-treinen, extra treinen die worden ingezet in de spits, te schrappen.

Daarom werd beslist om de meeste piekuurtreinen van en naar Brussel - dat zijn extra treinen die in spitsuren rijden - vanaf maandag te schrappen. Volgens een overzicht dat de NMBS publiceerde, worden in totaal 95 ritten van P-treinen geschrapt: 48 tijdens de ochtendspits en 47 tijdens de avondspits.

Viroloog Marc Van Ranst reageerde zondagavond in Terzake op Canvas scherp op de beslissing van de NMBS. “Daar is maar één woord voor: dom”, klonk het.

“Dat gaat in tegen alle maatregelen die nu genomen worden. Door treinen af te schaffen zullen andere treinen, vrezen we, vol zitten. En dat moeten we nu net vermijden.”

“Zonder de geschrapte P-treinen is nog altijd 97 procent van het normale aanbod verzekerd”, benadrukt Bart Crols van de NMBS.

“Alle lijnen zullen bediend blijven en de samenstelling van de treinen zal indien nodig versterkt worden om een matige bezettingsgraad te behouden en op die manier het risico op besmetting tussen de reizigers te beperken. Maar we moeten ook rekening houden met de beschikbaarheid van ons eigen personeel. Het is zoeken naar de beste oplossing om onze reizigers zo goed mogelijk te helpen, zonder lege of halflege wagons te laten rijden. Maar we zorgen er wel voor dat passagiers zeker niet te dicht bij elkaar moeten zitten op de trein, anders schakelen we bij.”

Bart Crols kon vanmorgen nog geen duidelijke beeld geven van de bezettingsgraad op de treinen. “Maar we geloven dat het in de lijn van afgelopen vrijdag zal liggen. Toen was het zeer rustig.”