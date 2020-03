De Wever kritisch over volmachten voor regering-Wilmès en ontgoocheld over afspringen noodregering

“Ik kan geen voorstel beoordelen dat ik niet heb gezien”, zo reageert N-VA-voorzitter Bart De Wever op het akkoord dat zondagavond is bereikt om volmachten te geven aan de regering Wilmès om de coronacrisis aan te pakken. De N-VA-voorzitter is kritisch en ontgoocheld over het afspringen van een noodregering.

“Restregering blijft gewoon zitten. Wie er vrijdag zat, zit er vandaag nog”, zegt De Wever die kritisch is voor de oplossing die zondag is uitgewerkt.

De Wever is niet geneigd om een blanco cheque uit te schrijven. “Als het voor corona is en voor corona alleen, dan is het niet onmogelijk dat we die volmachten goedkeuren. Maar ik kan niets beoordelen dat ik nog niet gezien heb”, zei Bart De Wever (N-VA) maandagochtend op Radio 1.

De N-VA-voorzitter betreurt dat er geen noodregering is gekomen. “Ik vind het jammer dat zelfs in deze omstandigheden er geen eenheidsregering kan gevormd worden. Dat was het voorstel en was ook akkoord over met PS. En dan zijn de veto’s gekomen. Terwijl we aan het vergaderen waren is er achter de schermen vanalles gebeurd en wilden verschillende partijen plots niet meer met ons samenwerken.”

“Als het oorlog is , want dat is de toestand waarin we nu zitten toch een beetje, maakt je een oorlogskabinet. Een slanke regering met alle toppolitici. Wat we nu doen, begrijp ik niet.”

De Wever hekelt ook het hoera-sfeertje dat er gisteren hing en zeker de foto’s van bepaalde politici die juichen. “Dat is totaal ongepast op dit moment”, vindt hij.

Op de vraag of De Wever de regering nu gaat steunen of niet zegt hij: “Natuurlijk gaan we niet neen zeggen tegen maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Waarom je bijzondere machten nodig hebt weet ik niet, behalve als het parlement op een gegeven moment niet meer zou kunnen samenkomen. Maar welke levende ziel in het parlement zou nu tegen minister De Block zeggen: u mag geen mondmaskers kopen, of extra geld voorzien voor artsen?”

De Wever zal vandaag niet zelf de beloofde teksten gaan bekijken. “We gaan iemand sturen. Ik heb werk genoeg in mijn eigen stad vandaag”, zegt hij.