Australische A-League gaat verder, maar sluit wel zijn deuren

De hoogste Australische voetbalcompetitie, de A-League, wordt niet stilgelegd omwille van het coronavirus. Dat besliste de Australische voetbalbond (FFA) maandag. De federatie wil de competitie afmaken zonder publiek toe te laten bij de wedstrijden.

Het besluit van de FFA kwam als een verrassing, omdat twee teams de komende twee weken in quarantaine moeten. De spelers en staf van Melbourne Victory en Wellington Phoenix speelden zondag in Nieuw-Zeeland, maar werden maandag bij terugkeer in Australië meteen in isolatie gezet.

Toch verwacht de voetbalbond alle zes nog te spelen speeldagen in de A-League in de zeer nabije toekomst te kunnen afwerken. “We gaan proberen de competitie in drie tot vier weken af te ronden. We denken dat dit een betere oplossing is dan de hele boel op te schorten”, aldus Greg O’Rourke, het hoofd van de A-League.

Bij de vrouwen staat in de W-League komend weekend de grote finale op het programma, tussen Melbourne City en Sydney. Ook dat duel zal achter gesloten deuren worden afgewerkt. “Dat is jammer, maar wij als FFA spelen een sleutelrol in de gezondheid en het welzijn van de Australiërs en dat respecteren we.”