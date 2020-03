Bond-actrice Olga Kurylenko in quarantaine door coronavirus: “Neem dit serieus!”

Ook meer en meer sterren zitten thuis met corona. Bond-actrice Olga Kurylenko, die samen met Daniel Craig speelde in “Quantum of Solace”, onthulde dat ze in quarantaine zat nadat ze positief heeft getest op het coronavirus.

De 40-jarige zei dat ze ‘bijna een week ziek’ was met koorts en vermoeidheid en nu thuis opgesloten zit. De in Rusland geboren Franse actrice speelde de Boliviaanse geheim agent Camille Montes in de James Bond-film “Quantum of Solace” in 2008.

De actrice zei: “Koorts en vermoeidheid zijn mijn belangrijkste symptomen. Pas goed op jezelf en neem dit serieus!”