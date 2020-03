Ouders geven gehoor aan oproep: kinderen blijven massaal weg van school

Ouders geven massaal gehoor aan de oproep om hun kinderen thuis te houden. Vooral in middelbare scholen lijkt de opkomst volgens een eerste rondvraag verwaarloosbaar, maar ook in het basisonderwijs liggen de cijfers opvallend laag.

49 van de 1.000 leerlingen in de zes vrije basisscholen in Blankenberge. 13 van de 650 leerlingen in basisschool Heilig Hart Heverlee. 30 van de 200 kinderen in basisschool Sint-Gerolf in Merendree. Hier en daar een verdwaalde scholier in de middelbare scholen van Hoogstraten. Het eerste beeld is duidelijk: ouders houden hun kinderen massaal thuis in deze tijden van corona. “Gelukkig is het dat maar”, zegt Bart Boydens van de vrije basisscholen in Blankenberge. “Er vallen veel leerkrachten weg omdat ze tot een risicogroep behoren of omdat ze op doktersadvies thuis moeten blijven.”

Ook een steekproef van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG) leert dat in het basisonderwijs 2,5 tot 15 procent van de leerlingen opdaagt. “In het secundair onderwijs komt zo goed als niemand”, zegt de woordvoerster. Nochtans was er heel veel onrust ontstaan onder leerkrachten omdat ze een grote opkomst vreesden. De socialistische vakbond ACOD en de christelijke COV hadden daarom afgelopen weekend ouders opgeroepen om hun kinderen zeker thuis te houden.

“Beheersbaar”

“Er zijn wel wat meer kleuters dan kinderen in de lagere school, maar het is allemaal beheersbaar”, zegt Régine Vandeput, directrice van dertien basisscholen in de Leuvense regio. “De paniek is een beetje weg en we hebben de indruk dat ouders de oproepen heel goed opvolgen. Met zo’n kleine groepen leerlingen kunnen we wel aan de slag om leuke activiteiten te bedenken. In de meeste scholen houden de leerkrachten de kinderen zo veel als mogelijk buiten.”

Ook in Blankenberge willen ze de kinderen niet te veel belasten met opdrachten. Iedereen kreeg vorige vrijdag opdrachten mee voor de hele week. De kinderen op school maken diezelfde oefeningen. “Geen nieuwe leerstof, maar vooral herhalen”, zegt Boydens. “Met de kleuters gaan we vooral buiten, in de lagere school wisselen we sport, spel en herhalen af.”

