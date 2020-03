Hoe moet je je kinderen vijf weken bezighouden? We vroegen het henzelf

Hoe gaan we onze kinderen vijf weken lang bezighouden? Die verzuchting klinkt bij veel ouders, nu ze worden opgeroepen hun kroost vanaf maandag zo veel mogelijk thuis te laten. Het zwembad of de binnenspeeltuin zijn geen optie, en hun schooltaken houden hen ook geen hele dag zoet. Maar deze kinderen weten wel al wat te doen, zelfs al moeten mama en papa thuis voortwerken. “Eindelijk tijd om ons kippenhok te bouwen!”

Zwemles in bad - Roos Spiessens (4), Mortsel

“Normaal ga ik elke vrijdag naar de zwemles en daar verlang ik altijd de hele week naar, maar nu ga ik gewoon met mijn zwembril in bad. Ik duik daar wel naar speeltjes die zinken. En omdat ook de cinema dicht is, zullen mama en papa thuis zelf een cinema maken. Dan doen we het rolluik naar beneden om het donker te maken en eten we popcorn en snoep.”

Roos Spiessens Foto: if

Groentjes kweken - Tijs (5) en Marit (7) Verbeemen, Lummen

Tijs: “Wij gaan zonnebloemen planten. Vorig jaar had ik zo’n klein plantje mee van school, en dat hebben we toen in onze tuin geplant. Daar is de bloem superhoog gegroeid! We hebben er toen zaadjes uitgehaald om ze later opnieuw te planten.”

Marit: “En we gaan met mama ook nog andere dingen in de serre planten: wortels, tomaat, radijzen, paprika, komkommer en kervel.”

Tijs en Marit. Foto: if

Op schattentocht in eigen tuin - Wout (4) en Seppe (6) Massa, Riemst

“Mama maakt voor ons een schattentocht. Ze deed dat ook al eens voor een verjaardagsfeestje, en dat is superleuk. Ze zal plastic paaseitjes verstoppen in ons huis en in de tuin. Als we die opdracht doen die in de eitjes zit, zoals een rekensom of een koprol, krijgen we een puzzelstuk. Daarmee kunnen we een foto maken, die toont waar de schatkist en het sleuteltje ligt. Daarin zit een verrassing.”

Wout en Seppe. Foto: if

Oefenen op dwarsfluit en viool - Ine (8), Sanne (10) en Linde (12) Vermeire, Ruiselede

Linde: “Ik speel dwarsfluit en schrijf zelf muziek. Het is jammer dat ik niet naar de muziekles kan, maar ik zal mijn nummers opnemen en doorsturen naar mijn leerkracht.”

Sanne: “Ik ga ook veel oefenen op mijn viool. Als iemand mij filmt terwijl ik speel, kan mijn juf tips geven.”

Ine: “We zoeken online ook ideetjes om te knutselen voor Pasen, en van mama en papa moeten we ook oefenen voor school.”

Linde, Ine en Sanne. Foto: if

Voetballen en langer opblijven - Jago (9) en Jonah (11) Meert, Ranst

“Wij gaan drie dagen naar zee, waar we een appartementje hebben. Daar kunnen we zandkastelen bouwen, van de duinen springen en veel voetballen op het strand. Want jammer genoeg zijn onze trainingen afgelast. Het voelt een beetje als vakantie, want we mogen nu langer opblijven, maar we gaan aan zee ook wel onze schooltaken maken.”

Jago en Jonah. Foto: if

Leren kloklezen - Alexi Petrou (7), Oudsbergen

“Ik wil graag kloklezen. Mama heeft een boekje gekocht om mij dat uit te leggen. Ik heb al wel gehoord over een kwartier of half uur, maar weet nog niet wat dat is. En ik ga ook spelen met een bouwdoos.”

Alexi Petrou. Foto: if

200 spelletjes spelen - Seppe (6) en Maud (9) Van Beirendonck, Gentbrugge

Maud: “Gewoon wandelen vinden we niet zo joepie, maar wel als we een opdracht mogen doen. Met papa’s gsm zullen we elke dag een foto nemen van een dier of een plantje, en daar thuis dingen over opzoeken. Zo leren we hoe een duif, gans, ekster of eend eruitziet.”

Seppe: “En we hebben ook een doos met 200 spelletjes. Elke dag gaan we daar één van spelen.”

Seppe en Maud. Foto: if

Kippenhok bouwen - Martha (10) en Leonie (13) Schotsmans, Nijlen

Leonie: “Wij bouwen aan ons kippenhok. We maken nu een nieuw hek, want het vorige duwde onze hond Friedel altijd omhoog. Met het houten hek zal dat straks niet meer lukken, en dan kunnen we eindelijk twee of drie kippen krijgen. Schattig!”

Martha: “En als het hok af is, dan gaan we ook nog onze kamers poetsen.”