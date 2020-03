“Eigen WC-rol eerst”: opmerkelijke trein rijdt Antwerpen-Centraal binnen

Antwerpen -

Het was een opvallend zicht in Antwerpen-Centraal maandagmorgen. De S-trein naar Lokeren reed iets voor 8.15 uur het station binnen met een niet te misverstane boodschap. Onbekenden hadden met graffiti de leuze “eigen WC-rol eerst” aangebracht over de lengte van drie compartimenten.