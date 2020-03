Chinese eersteklasser Wuhan Zall is terug in het thuisland: “Werden bekeken als virussen met twee benen”

De intussen beruchte Chinese eersteklasser Wuhan Zall is afgelopen weekend teruggekeerd vanuit Zuid-Spanje naar China. Het team zat anderhalve maand vast in Andalusië omwille van de uitbraak van het coronavirus in thuisstad Wuhan. Het trainingskamp, dat oorspronkelijk maar twee weken zou duren, werd een nachtmerrie voor het team dat door de plaatselijke bevolking allerminst hartelijk werd ontvangen.

Trainer José Gonzalez, zelf een Spanjaard, blikte bij de Süddeutschen Zeitung, vlak voor afreis, nog eens terug op de voorbije periode. “We werden van bij onze aankomst bekeken als virussen met twee benen”, legde hij uit. “Dat is absoluut de waarheid. We zijn blij te kunnen terugkeren naar China, maar het is niet zo dat we terugkeren omdat de situatie in Spanje momenteel zwaar verslechtert en regeringsleider Pedro Sanchez de noodtoestand uitriep.”

Wuhan keert terug omdat de Chinese Super League normaal gesproken begin mei zal beginnen. “En we moeten na onze landing in Peking, zoals iedereen die momenteel in de Chinese hoofdstad arriveert, twee weken in quarantaine. Dat geeft een beetje déja-vu-gevoel. Dat kan ik niet ontkennen. We kunnen er echter niets aan doen. Het is wat het is. Na de quarantaine hebben we nog een maand om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen”

“We gaan ons wel veiliger voelen in China”, besloot Gonzalez. “De laatste weken zijn er in Wuhan slechts een dozijn aantal besmettingen bijgekomen, bijna allemaal van personen die terugkeerden uit het buitenland.”

Daniel Carriço verliet Sevilla voor Wuhan Zall Foto: EPA-EFE

Wuhan Zall, dat eind februari in haar noodsituatie nog verrassend drievoudig Europa League-winnaar Daniel Carriço kon verleiden de overstap te maken van Sevilla, was de voorbije weken in Spanje tot een spookteam verworden. Bij aankomst in Spanje eind januari testte iedereen negatief op het coronavirus, want voordien had de ploeg al een stage in Guangzhou achter de rug, op meer dan duizend kilometer van Wuhan. Maar toch werd het team gemeden. Tegenstanders in oefenwedstrijden gaven forfait, waardoor enkel getraind werd.

Wuhan was het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus. Meer dan 145.000 mensen raakten besmet, zo’n 5.400 personen stierven.