Driehonderdtal Belgen vast op cruiseschip in Caraïben

In de Caraïben zit een driehonderdtal Belgen vast op een cruiseschip. Dat bevestigt de woordvoerder van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Karl Lagatie. Volgens lokale media testten twee mensen aan boord van het schip positief op Covid-19.

Het gaat om het schip Costa Favolosa. Volgens lokale media lag het sinds donderdag voor anker in de baai van Fort-de-France, de hoofdstad van het Franse overzeese gebied Martinique. Het gezondheidsagentschap van het eiland meldde zaterdag dat twee mensen aan boord positief testten op Covid-19. Ze werden van boord gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis.

Ondertussen voer het cruiseschip verder naar Guadeloupe, waar het uiteindelijk zondagavond (afgelopen nacht Belgische tijd) mocht aanmeren in Pointe-à-Pitre. Volgens lokale media mochten enkel Guadeloupers of mensen met familie op het eiland aan land gaan, maar ze moeten wel in quarantaine blijven.

De anderen moeten voorlopig aan boord blijven. In de loop van maandag zouden ze vanop Guadeloupe met het vliegtuig worden overgebracht naar hun thuislanden. Zo ook de ruim driehonderd Belgen, bevestigt Lagatie.