Dinsdag is het erop of eronder voor Bernie Sanders, maar coronacrisis is lelijke streep door zijn rekening

Bernie Sanders is - voorlopig - niet zinnens om de strijd snel te staken, ook al wijst alles erop dat Joe Biden de nominatie als Democratische presidentskandidaat zal binnenhalen. Het eerste directe televisiedebat tussen de twee zondagnacht werd beheerst door het geknoei van Trump in de coronacrisis die ook de VS overspoelt. Dinsdag zijn er belangrijke voorverkiezingen in onder meer Florida. Als Sanders daar ook in het zand bijt, lijkt het een uitgemaakte zaak dat hij de handdoek gooit.