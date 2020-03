Hoe werkt een regering met volmachten? Alle antwoorden over de creatieve politieke oplossing

Geen noodregering, maar de regering-Wilmès die de steun krijgt van zeven andere partijen. Met die opmerkelijke constructie probeert de politiek straks de coronacrisis het hoofd te bieden. Maar wat is dat eigenlijk, zo’n systeem met volmachten? Wat is het verschil met een echte noodregering? En betekent dat ook dat we nu eindelijk een regering hebben?