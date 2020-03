Anderlecht hertekent sportief organigram, Verbeke wordt de nieuwe ‘Head of Sports’

RSC Anderlecht heeft maandagmorgen haar nieuwe, hertekende sportieve organigram bekendgemaakt. Peter Verbeke, die in februari de overstap maakte van AA Gent, wordt de nieuwe ‘Head of Sports’ van paars-wit. Hij zal samen met Vincent Kompany het sportieve beleid bepalen. Michael Verschueren, de huidige sportief directeur, wordt ‘CFO Sports’. Hij moet het financiële kader van de sportieve activiteiten bewaken en zal mee de onderhandelingen voeren.

De 36-jarige Verbeke kwam in februari de sportieve cel van Anderlecht versterken. Voordien was hij achtereenvolgens scoutingcoördinator bij eerst de jeugd van Club Brugge (2013-2015) en vervolgens bij het eerste elftal van blauw-zwart (2015-2018) en sportmanager bij AA Gent (2018-2020). Verbeke moest bij Anderlecht in eerste instantie een belangrijke rol gaan opnemen in de rekrutering en scouting van spelers, maar kreeg dus al snel een nieuwe, meer uitgebreide functie.

Michael Verschueren, de huidige sportief directeur, zal zich in de toekomst meer focussen op het financiële kader van de sportieve activiteiten van de Brusselaars. De 49-jarige Verschueren werd in november 2018 aangesteld als sportief directeur bij Anderlecht, ter vervanging van Luc Devroe.

Karel Van Eetvelt zou op 1 april aantreden als nieuwe CEO van Anderlecht, maar het lijkt erop dat Van Eetvelt al eerder aan de slag is bij paars-wit. Anderlecht bevestigde in haar persbericht dat de voormalig topman van Febelfin het nieuwe organigram maandagmorgen intern bekendmaakte.