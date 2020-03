Leerkrachten en leerlingen massaal op zoek naar onderwijs op afstand: digitaal leerplatform Bingel overbelast

Het digitale leerplatform Bingel is maandagochtend overbelast geraakt omdat teveel kinderen en leerkrachten tegelijkertijd wilden inloggen. Uitgeverij Van In stelde het platform gratis ter beschikking voor alle basisscholen, wat leidde tot een gebruik dat elf keer hoger lag dan normaal.

Nu de lessen zijn opgeschort en kinderen massaal thuis blijven, zoeken scholen naar andere manieren om opdrachten tot bij hun leerlingen te krijgen. Eén daarvan is het digitale leerplatform Bingel. Dat werd al gebruikt door tachtig procent van de Vlaamse lagere scholen, maar uitgeverij Van In besloot afgelopen vrijdag om Bingel de komende drie tot vijf weken gratis open te stellen voor alle basisscholen. Via dat platform kunnen leerlingen instructiefilmpjes bekijken en allerlei oefeningen maken.

Elf keer meer gebruik

De geste van Van In heeft duidelijk zijn effect niet gemist. Op maandagochtend lag het gebruik elf keer hoger dan normaal, met overbelasting als gevolg. “Het systeem lag niet helemaal plat, maar mensen hadden wel problemen om in te loggen”, zegt Winfried Mortelmans, CEO van Van In. “We hadden voor het weekend nochtans extra servers ingezet om alles goed te doen verlopen. Op een maandagochtend zijn het normaal enkel de leerkrachten die Bingel gebruiken, voor een klas van pakweg twintig leerlingen. Nu waren het de leerkrachten én de leerlingen die op het platform gingen.”

Tegen de middag werkte alles volgens Mortelmans weer normaal. “Maar we gaan voortdurend monitoren of we extra maatregelen moeten nemen. We hebben ook een aparte website waar leerkrachten van alles terugvinden over thuis leren. Daar houden we hen ook constant op de hoogte van mogelijke problemen.”