Twintig verdachten aanslagen Parijs naar assisen verwezen

Het gerecht in Frankrijk heeft twintig verdachten van de aanslagen naar assisen doorverwezen. Onder hen Salah Abdeslam.

Het ging om zes terroristische aanslagen in de avond en nacht van vrijdag 13 november 2015. Vijf aanslagen vonden plaats in het 10e en 11e arrondissement van de Franse hoofdstad, een zesde aanslag werd gepleegd in de voorstad Saint-Denis.

Bij de aanslagen vielen 129 doden en meer dan 350 gewonden. Eén zwaargewond slachtoffer overleed een week later.

Twintig verdachten, daders en handlangers, zijn nu naar het hof van assisen doorverwezen. Onder hen Salah Abdeslam die ook betrokken was bij de aanslagen in Brussel en Zaventem.

