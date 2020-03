Man U-aanwinst Fernandes onmiddellijk Speler van de Maand in de Premier League

Bruno Fernandes (25) heeft niet veel tijd nodig gehad om zich in de harten van de Engelse fans te nestelen. De middenvelder kwam in januari over van Sporting Lissabon, nu werd hij verkozen tot Speler van de Maand februari in de Premier League.

Bruno Fernandes liet in zijn eerste 9 wedstrijden bij Manchester United 4 assists en 3 doelpunten optekenen, waaronder een penaltydoelpunt in de 5-0 thuisoverwinning in de Europa League tegen Club Brugge.

De Portugees bleef in de verkiezing voor Speler van de Maand Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin, Matt Doherty en Nick Pope voor.

In het verleden won zes maal een Belg de trofee voor Speler van de Maand in de Premier League. Eden Hazard pakte de prijs in oktober 2016 en september 2018. Verder werden Marouane Fellaini (november 2012), Jan Vertonghen (maart 2013), Christian Benteke (april 2015) en Romelu Lukaku (maart 2017) bekroond. Kevin De Bruyne won de prijs verrassend genoeg nog nooit.