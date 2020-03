Sophie Wilmès moet nu nieuwe regering vormen en wil het met minder ministers doen

De koning heeft maandagmiddag aan premier Sophie Wilmès (MR) gevraagd een regering te vormen. Het lijkt gek, maar het is de normale gang van zaken. De vorige regering is immers nog altijd in lopende zaken. Het geeft Wilmès wel de kans haar ploeg lichtjes te herschikken en het straks met minder ministers te doen.

Het was een drukke maandagmorgen voor koning Filip: eerst kwamen Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) voor het eindverslag van hun opdracht. De conclusie daarvan is intussen bekend: de ontslagnemende regering van Sophie Wilmès geniet voldoende steun in het parlement om de dringende problemen waaraan ons land het hoofd moet bieden verder aan te pakken en kan dus een doorstart nemen.

Nu de opdracht van de koninklijk opdrachthouders afgerond is, is het tijd voor de volgende stap: een formateur aanstellen. Dat is logischerwijs Sophie Wilmès geworden, die nu formeel de opdracht krijgt een nieuwe regering op de been te brengen. Dat zal snel gaan, aangezien daarover gisteravond al een akkoord werd bereikt: er komt een minderheidsregering van MR, CD&V en Open VLD, met de steun van N-VA, PS, SP.A, Groen, Ecolo, CDH en Défi.

Minder ministers?

Vanavond om 17 uur zit Wilmès met de partijen rond de tafel om afspraken te maken over de volmachten. Donderdag vraagt de premier dan het vertrouwen voor haar nieuwe minderheidsregering in de Kamer.

Bij meerdere onderhandelaars was zondagavond te horen dat er ook een akkoord was om het aantal ministers in de regering-Wilmès II te beperken. Er was sprake van één minder voor Open VLD – Philippe De Backer, die al maanden geleden aankondigde met politiek te willen stoppen – en twee minder voor MR. Officieel laten ze het aan de regeringsleider, Sophie Wilmès, om de concrete beslissing te nemen over de herschikking van haar regering. Door deze inkrimping zou de regering slachtkrachtiger moeten overkomen, met tien ministers plus één premier. Tegelijk komt dat tegemoet aan de kritiek dat MR wel heel royaal bedeeld is, zeker rekening houdend met de Europese topjobs voor Charles Michel en Didier Reynders.