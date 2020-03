Ex-PSG-speler ziet Meunier al bij Dortmund

Thomas Meunier (28) speelt volgend seizoen voor Dortmund. Dat beweert Jérôme Rothen tenminste, ex-speler van PSG. “Hij tekende al in Dortmund maar ik kan er verder niet op ingaan”, zei die aan RMC Sport.

Meunier is einde contract bij de Franse kampioen en vooralsnog is er geen akkoord over een contractverlenging. Dat hij echter al tekende voor Dortmund, wordt met klem ontkend en lijkt vooral profileringsdrang van Rothen. Concrete interesse van de Duitse topclub is er wel. Een nieuwe rechtsback is een van de prioriteiten voor Dortmund aangezien Achraf Hakimi (21) gehuurd wordt van Real Madrid en veteraan Lukasz Piszczek (34) einde contract is. Meunier kan transfervrij worden overgenomen en past als gegoten bij de speelstijl van Dortmund. Bovendien werd hij destijds bij Club Brugge al gevolgd door de Duitsers en vindt hij er met Axel Witsel een vriend in de kleedkamer terug.

Foto: Baratoux Loic/ABACA

Meunier heeft echter de tijd om verschillende voorstellen tegenover elkaar af te wegen. Niet onbelangrijk is ook wat er met het EK gebeurt. Vier jaar geleden wachtte de Ardennees het EK in Frankrijk af. Toen werd er al aan zijn mouw getrokken voor aanvang van het toernooi maar de interesse nam toe eens hij daar presteerde met de Rode Duivels. Ook vanwege PSG. Mochten de Rode Duivels het ver brengen op het komende EK, helpt dat zijn marktwaarde opnieuw de hoogte in. Als dat EK er natuurlijk komt. Feit is dus dat Meunier de tijd aan zijn kant heeft. Want de rechtsachter van het nummer één van de wereld die op zijn 28ste gratis op de markt komt, daar vechten clubs om.