Dakloze snijdt andere dakloze de keel over in Luik

Een dakloze is zondagavond in hechtenis genomen nadat hij een andere dakloze met een stanleymes de keel had willen oversnijden. De man zal zich moeten verantwoorden voor de rechter voor poging tot doodslag, zo is vernomen bij het parket van Luik.

Zondagavond rond 19 uur kregen twee daklozen het met elkaar aan de stok in de omgeving van het station Luik-Guillemins. De ene sloeg de ander met de vuist in het gezicht, liet de neergeslagen man liggen maar kwam dan even later terug met een stanleymes in de hand en poogde hem vervolgens de keel over te snijden.

Het slachtoffer werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. De aanvaller stelde zich ook erg agressief te weer tegen de politiemensen, toen die hem wilden oppakken. Hij is opgesloten en zijn dossier is overgemaakt aan een onderzoeksrechter.