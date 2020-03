Spaanse koning Felipe VI weigert erfenis van vader Juan Carlos

De Spaanse koning Felipe VI heeft aangekondigd dat hij de erfenis van zijn vader Juan Carlos, die al meermaals in opspraak kwam wegens vermeende fraude, zal weigeren. Ook de jaarlijkse dotatie van de oud-koning wordt stopgezet.

De intussen 82-jarige Juan Carlos deed in 2014 troonsafstand ten voordele van zijn zoon Felipe. Sindsdien kreeg hij nog een jaarlijkse dotatie van 194.000 euro. Maar met de jaren kwam er hoe langer hoe meer kritiek op de nogal uitbundige levensstijl van de oud-koning. Zo werd hij ook al meermaals beschuldigd van fraude. Vorige week onthulde de Zwitserse pers nog dat Juan Carlos maar liefst 100 miljoen dollar verborgen hield bij een Zwitserse bank. Kort ervoor waren er ook al mediaberichten over het feit dat Juan Carlos in 2008 nog 100 miljoen dollar had gekregen van Saudi-Arabië.

Juan Carlos zelf heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen, maar door de vele schandalen zag zijn zoon zich nu wel genoodzaakt zich te distantiëren van zijn vader. De 52-jarige Felipe kondigde maandag aan dat hij de erfenis van zijn vader zal weigeren en dat de jaarlijkse dotatie ook meteen wordt stopgezet.