Gelekt document van Britse overheid: “Coronacrisis duurt tot lente 2021 en 80 procent van de bevolking zal besmet raken”

Het coronavirus zal nog tot de lente van volgend jaar aanhouden en liefst 80 procent van de bevolking zal besmet raken. Dat staat volgens de Britse kwaliteitskrant The guardian te lezen in een geheim document van de Britse Public Health-overheidsinstelling. Het document maakt ook gewag van 531.000 doden in het Verenigd Koninkrijk alleen.

Een absoluut doemscenario. Dat wordt geschetst in het document van overheidsinstelling Public Health England dat The guardian kon inkijken. Het document was normaal gezien bedoeld als briefing voor medewerkers van de nationale gezondheidszorg.

Enkele van de meest opmerkelijke bevindingen:

“Het virus zal aanhouden tot de lente van volgend jaar.”

“Verwacht wordt dat 80 procent van de Britse bevolking binnen de komende twaalf maanden besmet zal raken met het coronavirus. 15 procent daarvan, ofwel ruim 7,9 miljoen mensen, zouden in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.”

“Als je rekening houdt met een sterftepercentage van 1 procent, dan vallen er 531.100 doden.”

“Mogelijk zal het aantal besmettingen afnemen in juni, maar stijgt het weer in november (griepseizoen).”

“Een tiende van de 5 miljoen mensen in vitale beroepen vallen op enig moment uit wegens ziekte.”

“De gezondheidszorg kan het aantal mensen met symptomen niet aan, omdat de laboratoria onder te veel druk staan.”

Professor Chris Witty, medisch hoofdadviseur van de Britse regering, heeft die 80 procent besmettingsgraad ook al aangehaald, maar dan wel als worstcasescenario. Volgens hem zou het echte cijfer lager liggen. Hoeveel lager kon hij echter niet zeggen. Ook de sterftegraad zou volgens Witty lager liggen dan 1 procent. Hij heeft het over 0,6 procent. Maar ook in dat geval zouden er met bovenstaande cijfers nog bijna 319.000 doden vallen.

De hoofdadviseur geeft ook wel toe dat het aantal besmettingen de komende tien tot veertien weken fors zullen toenemen. Dat betekent dus een piek rond eind mei/midden juni. “Het doel van ons - en alle landen - is om die piek uit te stellen en hem uit te strekken over een langere periode zodat de gezondheidszorg er beter tegen gewapend is. Hopelijk zijn er tegen dan ook al nieuwe behandelingen beschikbaar.”