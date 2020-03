Kat Kerkhofs maakt zich zorgen om België: “Gevoel dat de situatie niet ernstig genoeg wordt genomen”

Kat Kerkhofs maakt de situatie die wordt veroorzaakt door het coronavirus vanop de eerste rij mee in Italië. Ze was enkele weken geleden zelf sceptisch en dacht dat het virus “een griepje” was, maar heeft nu geleerd dat dat niet zo is. De vrouw van Rode Duivel Dries Mertens maakt zich dan ook zorgen dat Belgen het coronavirus niet ernstig genoeg nemen en roept op Instagram op om thuis te blijven. “Afstand houden van elkaar en binnen blijven, zodat het virus kan stoppen”, klinkt het.