Een tegoedbon in ruil voor mijn geannuleerde reis: moet ik dat aanvaarden?

Door het coronavirus vallen heel wat reisplannen in het water. In ruil krijgen klanten vaak twee opties aangeboden van hun touroperator: een andere vertrekdatum of een tegoedbon. Maar moet je zo’n tegoedbon wel aanvaarden? Wat als je je geld liever meteen terugkrijgt? Consumentenorganisatie Test Aankoop geeft antwoord.

“We merken dat heel wat touroperatoren, waaronder TUI, gedupeerde klanten een tegoedbon aanbieden in ruil voor hun geannuleerde reis. En we begrijpen dat de huidige situatie heel moeilijk is voor de touroperatoren en de reissector in het algemeen”, zo luidt het bij Test Aankoop. “Maar we willen hen er toch aan herinneren dat ze verplicht zijn om de wettelijke voorschriften na te leven.”

De wet bepaalt dat bij geannuleerde pakketreizen ofwel een andere vertrekdatum moet worden gezocht, ofwel moet de reis worden terugbetaald. “Dat mag in de vorm van een voucher of tegoedbon”, aldus de consumentenorganisatie. “Maar de klant is niet verplicht die te aanvaarden. Als de klant zijn geld meteen terugwil, heeft hij daar ook recht op. Ook in geval van overmacht.”