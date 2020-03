Symptomen coronavirus? Paracetamol blijft de eerste keuze bij koorts en pijn

Als u symptomen hebt die kunnen wijzen op een coronavirus-gerelateerde infectie, blijft paracetamol de eerste keuze in geval van koorts en pijn. Dat stelt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Het FAGG heeft geen gepubliceerde klinische gegevens over de mogelijke gevolgen van het gebruik van NSAID’s (niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen) en corticosteroïden op COVID-19. “Het is wel bekend dat NSAID’s en corticosteroïden kunnen leiden tot ernstige complicaties”, zegt het FAGG.

Voorbeelden van bekende NSAID’s zijn Brufen en generieken (ibuprofen), Voltaren en generieken (diclofenac), Mobic en generieken (meloxicam), Naprosyne en generieken (naproxen).

Het FAGG vraagt dat mensen met symptomen die kunnen wijzen op een infectie met het coronavirus thuisblijven. Ga niet naar de dokter. Ga niet naar de apotheek. Bel uw arts en meld uw symptomen. De arts bepaalt via de telefoon of u thuis kunt herstellen of dat u naar het ziekenhuis moet. Enkel mensen die geen symptomen van een infectie met het coronavirus vertonen, kunnen naar de apotheek. Als u ziek bent en u niemand hebt die uw nodige geneesmiddelen kan afhalen, belt u het best de apotheker om een oplossing te vinden.