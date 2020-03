België zingt uit het raam in de strijd tegen het coronavirus

Geïsoleerd zijn omdat sociaal contact wordt afgeraden om besmetting met het coronavirus te vermijden, is niet makkelijk. Italianen zingen ’s avonds uit volle borst vanop hun balkon en in Spanje wordt geklapt om het eenheidsgevoel te versterken. Nu is er ook in België een oproep gelanceerd om elke avond om 20 uur de ramen open te gooien en met gezang het coronavirus te bestrijden.