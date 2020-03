Coronavirus: Delhaize geeft vanaf dinsdag tussen 8 en 9 uur expliciete voorrang aan 65-plussers

In het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus geeft Delhaize vanaf dinsdag tussen 8 en 9 uur expliciete voorrang aan 65-plussers. De retailer laat ook maximaal 1 klant per 15 vierkante meter toe.

Delhaize verhoogt haar inspanningen en maatregelen in de winkels om de verspreiding van het coronavirus verder in te dijken. Prioriteit nummer één is om de gezondheid van het personeel en de klanten te beschermen. Naast de algemene maatregelen die al genomen zijn in de afgelopen dagen, worden expliciete maatregelen vanaf dinsdag om 8 uur ingevoerd.

Zo krijgen 65-plussers als kwetsbare groep expliciete voorrang en toegang tot de winkels van 8 tot 9 uur. “We rekenen op de solidariteit en begrip van onze andere klanten en vragen hen met aandrang om buiten dit tijdvenster hun boodschappen te komen doen.

Delhaize voert ook een maximum in van het aantal klanten op hetzelfde moment. Omwille van de verschillende winkelformaten (supermarkt, AD, Proxy, Shop&Go en Fresh Atelier) hanteert het bedrijf hier de regel van 1 klant per 15 vierkante meter met een absoluut maximum van 150 mensen voor de grootste supermarkten.

De bovenstaande regels worden vanaf dinsdagochtend toegepast in de supermarkt en zijn een aanbeveling voor de zelfstandige winkels. Om dit in goede banen te leiden, worden ook veiligheidsmensen ingezet aan de ingang van de winkels. Tegelijkertijd herhaalt Delhaize de aanbeveling om individueel te komen om boodschappen te doen en niet met het hele gezin.

Delhaize rekent op het begrip en gezond verstand van de klanten in het navolgen van deze maatregelen.