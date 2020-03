OVERZICHT: Belgen in het buitenland

Van over de hele wereld krijgen de overheidsdiensten van Buitenlandse Zaken oproepen van bezorgde landgenoten, die vrezen dat ze door de coronapandemie niet meer zullen thuis raken.

* Marokko kondigde vorige week al aan dat ze het luchtruim sloot voor Belgische vliegtuigen. Daardoor dreigden ook honderden Belgen in het land vast te komen zitten. Officieel zitten er 2.000 Belgen in Marokko, maar volgens officieuze cijfers zouden het zelfs om 4.000 mensen kunnen gaan.

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) kon zondag een akkoord sluiten met Marokko, waardoor Belgische luchtvaartmaatschappijen nog tot donderdag de tijd krijgen om mensen te evacueren.

* Ook Turkije en Vietnam hebben een inreisverbod afgekondigd voor mensen uit België. Vier Belgen worden in het Vietnamese Hanoi in quarantaine gehouden, omdat ze contact gehad zouden hebben met een besmette Britse toerist.

Ook in Egypte zouden een zestal Belgen in quarantaine gehouden worden in hun hotel, nadat een andere hotelgast besmet zou zijn geraakt met het coronavirus. Allicht moeten ze een quarantaineperiode afwachten eer ze naar huis mogen, maar in deze landen mogen mensen wel nog naar België terugkeren.

* Zo’n 300 Belgen zitten op een cruiseschip vast voor de kust van Guadeloupe. De passagiers worden in quarantaine gehouden, omdat twee andere passagiers een positieve test aflegden. Volgens de laatste berichten zouden de Belgen nu toestemming krijgen om van boord te gaan en naar hun thuisland terug te vliegen.

Air Belgium wil vandaag nog 625 reizigers van op de Caraïben versneld terugvliegen naar Charleroi, zodat ze niet geblokkeerd komen te zitten.

* Ook op de Dominicaanse Republiek is een coronabesmetting ontdekt. De overheid besliste om vanaf vandaag alle vluchten tussen het eiland en Europa gedurende één maand te schorsen. Belgen zouden volgens Buitenlandse Zaken nog naar huis mogen terugkeren.

* Verschillende Belgen zitten in landen zoals Spanje, Frankrijk of Italië, waar zeer strikte maatregelen worden opgelegd. Mensen mogen er zich niet verplaatsen, behalve om naar het werk te gaan. Het vliegverkeer naar België is niet opgeschort, dus Belgen kunnen hier vertrekken.