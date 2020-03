Donald Trump lanceert scherpere richtlijnen in VS: “Ga niet meer naar de bar en zie af van niet-essentiële reizen”

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus heeft de Amerikaanse president Donald Trump scherpere richtlijnen gepresenteerd. Zo riep hij maandag alle Amerikanen onder meer op om de komende vijftien dagen af te zien van “niet noodzakelijke” reizen en vroeg hij om manifestaties met meer dan tien mensen te vermijden. In enkele staten, zoals New York, zijn de maatregelen nog scherper.

Volgens de Amerikaanse president zou de epidemie van het nieuwe coronavirus tot in juli of augustus kunnen duren in de Verenigde Staten. Op een persconferentie maandag vroeg hij de Amerikanen onder meer om voorlopig niet meer naar bars en restaurants te gaan. “En indien mogelijk moet kinderen thuis les krijgen”, aldus Trump.

De president verklaarde dat er voorlopig geen sprake was van een nationale lockdown in de VS. Al zijn er in de staten New York, New Jersey en Connecticut wel iets forsere maatregelen genomen dan in andere staten. Daar mogen maandagavond vanaf 20 uur alle bars en restaurants alleen nog ‘take away’ aanbieden. Casino’s, cinema’s en fitnesszalen moeten zelfs de deuren sluiten. “Het is chaos”, verklaarde Andrew Cuomo, gouverneur van New York, maandag. “Ik denk dat al deze berichten eigenlijk het gevoel voeden dat ons land de zaken niet meer onder controle heeft. Er is geen duidelijke richting, geen duidelijke aanpak voor de crisis.”

Kritiek waar Trump doof voor bleef. Toen hem gevraagd werd hoeveel punten hij zichzelf en zijn administratie op 10 zou geven voor hun aanpak van de coronacrisis, zei hij zonder verpinken 10. “Ik denk dat we het geweldig hebben gedaan.”

Wall Street kent een van slechtste dagen uit geschiedenis

Desondanks kende Wall Street maandag één van de slechtste dagen uit de geschiedenis van de beurs. Volgens de voorlopige resultaten bij sluiting verloor de Dow-Jonesindex 12,94 procent, de grootste duik sinds de zwarte maandag van oktober 1987. De index kwam uit op 20.186,48 punten, het laagste niveau sinds februari 2017. De technologiebeurs Nasdaq verloor 12,32 procent, tot 6.904,59 punten.

In de Verenigde Staten werden al 3.602 besmettingen genoteerd en kwamen al 66 mensen om het leven.